YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Adana'da dondurulmuş şırdanların içinden 39 kilo 850 gram esrar çıktı

Adana'da dondurulmuş şırdanların içinden 39 kilo 850 gram esrar çıktı

ADANA HABERLERİ  | 07.01.2021 10:47 | Son Güncelleme

Adana'da dondurulmuş şırdanların içinden 39 kilo 850 gram esrar çıktı

Adana'da, otomobildeki bidonlarda dondurulmuş şırdanların içine gizlenmiş 39 kilo 850 gram esrar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir otomobille uyuşturucu sevkiyatı yapılacağını belirledi.

Ekip, plakasını tespit ettiği aracı takibe alıp kent merkezinde durdurdu.

Narkotik dedektör köpeğinin aracın arka bölümüne tepki vermesi sonucu, koltuk üzerinde bulunan bir çuval incelemeye alındı.

Çuvaldaki 7 bidonda bulunan dondurulmuş şırdanların içerisinde 39 kilo 850 gram esrar ele geçirildi.

Ekipler, sürücü İ.E'yi (38) gözaltına aldı.

Adana'da dondurulmuş şırdanların içinden 39 kilo 850 gram esrar çıktı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Nihal Candan'dan sosyal medyayı sallayan yatak pozu! Nihal Candan'dan sosyal medyayı sallayan yatak pozu!
Balık tutarken elektriğin akımına kapıldıBalık tutarken elektriğin akımına kapıldı

Adana Namaz Vakitleri 7 Ocak Perşembe

İmsak
06:20
Sabah
07:45
Öğle
12:50
İkindi
15:23
Akşam
17:44
Yatsı
19:05

Adana Nöbetçi Eczaneler 7 Ocak Perşembe

Belde Eczanesi
Seyhan
Burda Eczanesi
Seyhan
Emin Eczanesi
Seyhan
Hekimoğlu Eczanesi
Seyhan
Nilsu Eczanesi
Seyhan
Obalar Eczanesi
Seyhan
Orhan Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.