YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Adana'da "duruşma çıkışı bıçaklı kavga" davasına devam edildi

Adana'da "duruşma çıkışı bıçaklı kavga" davasına devam edildi

ADANA HABERLERİ  | 10.02.2020 17:52 | Son Güncelleme

Adana'da "duruşma çıkışı bıçaklı kavga" davasına devam edildi

Adana'da kız kaçırma nedeniyle husumetli iki aile arasında, duruşma sonrası adliye binası önünde çıkan ve 5 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgayla ilgili 1'i tutuklu 4 kişinin yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya Adana E Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Emre Y, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Tutuksuz sanıklar Veysel Y ve Yunus Y ile tarafların avukatlarının da hazır bulunduğu duruşmada tanıklar dinlendi.

Mahkeme savcısı, tutuklu sanığın tutukluluğunun devamına karar verilmesini talep etti.

Söz hakkı verilen sanıklardan Emre Y, kimseyi öldürmek için bıçak sallamadığını öne sürerek, "İsteseydim öldürürdüm. Sadece kalçasına salladım." diyerek tahliyesini istedi.

Tutuksuz sanıklar da suçlamaları kabul etmedi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı, tanıkların dinlenmesi ve eksikliklerin giderilmesi için ileri bir tarihe erteledi.

- Olay

Adana'da 5 Temmuz'da duruşma sonrası adliye binası önünde kız kaçırma nedeniyle husumetli iki aile arasında tartışma çıkmıştı. Tartışma sonucu İrfan, Ferhat ve Vedat G. bıçakla, Emrah ve Mustafa G. yumrukla yaralanmıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Katliam yapmıştı! Tüm detayları mahkemede anlattıKatliam yapmıştı! Tüm detayları mahkemede anlattı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Adana Dava Duruşma

En Çok Okunan Yerel Haberler

Yemek yaparken patlayan düdüklü tencere yaraladı

Yemek yaparken patlayan düdüklü tencere yaraladı

Sahipsiz atlar çöplüklerde

Sahipsiz atlar çöplüklerde

Otogarın yıkım başladı

Otogarın yıkım başladı

Emniyet müdüründen alkışlanacak hareket

Emniyet müdüründen alkışlanacak hareket

Bu baraj yılda 16 milyon 770 bin TL kazandıracak

Bu baraj yılda 16 milyon 770 bin TL kazandıracak

AK Parti’den Yalova Belediyesindeki olayla ilgili ilk yorum:

AK Parti’den Yalova Belediyesindeki olayla ilgili ilk yorum:

Adana Namaz Vakitleri 10 Şubat Pazartesi

İmsak
06:06
Sabah
07:27
Öğle
12:58
İkindi
15:53
Akşam
18:19
Yatsı
19:35

Adana Nöbetçi Eczaneler10 Şubat Pazartesi

Ceren Eczanesi
Seyhan
Damla Eczanesi
Seyhan
Havuzlubahçe Eczanesi
Seyhan
Özbilge Eczanesi
Seyhan
Özkurt Eczanesi
Seyhan
Öznur Eczanesi
Seyhan
Özsaydı Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Adana'da polisler ev ziyaretleri yaparak "telefonla dolandırıcılık" uyarısında bulundu

Adana'da polisler ev ziyaretleri yaparak "telefonla dolandırıcılık" uyarısında bulundu

60 yaşındaki adam beslediği köpekler tarafından öldürüldü!

60 yaşındaki adam beslediği köpekler tarafından öldürüldü!

Karalar'dan Temizlik İşçilerine Zamlı Maaş Müdesi

Karalar'dan Temizlik İşçilerine Zamlı Maaş Müdesi

16 yaşında geneleve gitti, hayatı karardı

16 yaşında geneleve gitti, hayatı karardı

Çocuğu ısıran köpeğin sahibine para cezası

Çocuğu ısıran köpeğin sahibine para cezası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.