Adana'da düştüğü foseptikte ölen çocuğun cenazesi defnedildi

Adana'nın Kozan ilçesinde foseptiğe düşerek yaşamını yitiren 4 yaşındaki çocuğun cenazesi toprağa verildi.

Güneri Mahallesi İpek Sokak'ta dün foseptiğe düşerek hayatını kaybeden Nazgül Akduman'ın cenazesinin Adana Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemi tamamlandı.

Çocuğun cenazesi, yakınları tarafından morgdan alınarak ilçedeki Güneri Mahallesi Mezarlığı'na götürüldü. Nazgül Akduman'ın cenazesi, kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Güneri Mahallesi İpek Sokak'ta zeytin toplarken kızları Nazgül Akduman'ın kaybolduğunu fark eden ailesi, çocuklarını bulmak için araştırma başlatmıştı. Diğer kızlarının sokaktaki foseptiği göstermesi üzerine aile, kızları Nazgül'ün buraya düştüğünü belirlemişti. Buradaki suyun boşaltılmasının ardından Nazgül Akduman'ın cansız bedenine ulaşılmıştı.



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