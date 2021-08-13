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Adana’da düştüğü sulama kanalında mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

13.08.2021 08:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da düştüğü sulama kanalında mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

Adana’nın merkez Seyhan ilçesinde düştüğü sulama kanalında mahsur kalan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Bahçeşehir Mahallesi'nde sulama kanalından kedi sesi geldiğini duyanlar, durumu itfaiyeye bildirdi.

Çalışma başlatan itfaiye ekipleri, kanala merdiven yardımıyla inerek kediyi mahsur kaldığı yerden çıkardı.

Durumunun iyi olduğu belirlenen kedi, salıverildi.

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