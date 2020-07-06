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Adana'da düzenlenen yamaç paraşütü festivali renkli görüntülere sahne oldu

ADANA HABERLERİ  | 06.07.2020 13:26 | Son Güncelleme

Adana'da düzenlenen yamaç paraşütü festivali renkli görüntülere sahne oldu

Adana'nın Feke ilçesinde, Tapan Yamaç Paraşütü Festivali düzenlendi.

Kaymakamlık ve belediye organizasyonunda gerçekleştirilen festivale, 30 sporcu ve vatandaşlar katıldı.

İlçede 1500 rakımlı Kaklık Dağı'nda gerçekleştirilen festivalin açılış atlayışlarını yardımcı pilot eşliğinde Feke Kaymakamı Mehmet Rıdvan Doğan ve Feke Belediye Başkanı Ahmet Sel yaptı.

Belediye Başkanı Sel, konuşmasında, ilçede ilkini düzenledikleri festivalden dolayı mutluluk duyduklarını ve organizasyonu her yıl gerçekleştirmek istediklerini belirterek, katılımcılara teşekkür etti.

Sel, gelecek yıl Türkiye Yamaç Paraşütü Şampiyonasının da ilçede gerçekleştirilmesi için çalışma yapacaklarını dile getirdi.

Festivale katılan sporcuların da yamaç paraşütüyle uçmaları, ilçe semalarında renkli görüntüler oluşturdu.

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