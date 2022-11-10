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Adana'da ele geçirilen 136 milyon 975 bin makaronla ilgili 2 zanlı tutuklandı

10.11.2022 10:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da kaçak 136 milyon 975 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirilen operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Adana'da ele geçirilen 136 milyon 975 bin makaronla ilgili 2 zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 7 Kasım’da merkez Sarıçam ilçesindeki bir depoda 4 milyon 725 bini tütün doldurulmuş 136 milyon 975 bin makaron, 31 ton 600 kilogram tütün ve bir sigara sarma ünitesi ele geçirilmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında bekçi Naci A'nın ardından depoyu kiraladığı öne sürülen Hüseyin A'yı da gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 7 Kasım'da Twitter'dan yaptığı açıklamada, Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, 4 milyon 725 bini tütün doldurulmuş, 132 milyon 250 bini de boş gümrük kaçağı makaron ile 31 ton 600 kilogram kıyılmış kaçak tütün ve 1 sigara sarma ünitesi ele geçirildiğini belirterek, "Kahraman polislerimize tebrikler." ifadesini kullanmıştı. Polis, olayla ilgili bir zanlıyı gözaltına almıştı.

Adana'da ele geçirilen 136 milyon 975 bin makaronla ilgili 2 zanlı tutuklandı

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