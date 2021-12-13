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Adana'da elektrik akımına kapılan kişi öldü

13.12.2021 06:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da elektrik akımına kapılan kişi öldü

Adana'da elektrik akımına kapılan kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilen yaralının öldüğü bilgisi üzerine hastaneye Cinayet Büro Amirliği ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, yaptıkları araştırmada hayatını kaybeden yaralının 17 yaşındaki H.Z. olduğunu ve hastaneye babası tarafından getirildiğini belirledi.

H.Z'nin Küçükdikili Kavaklı Mahallesi'ndeki parkın yanında bulunan elektrik direğine çıktığı sırada akıma kapıldığı ve yanındaki arkadaşı L.K'nin ölen gencin ağabeyine telefonla durumu bildirdiği bilgisine ulaşıldığı öğrenildi.

Soruşturma sürüyor.

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