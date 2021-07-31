Adana'da elektrik direğinden düşen işçi yaşamını yitirdi

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde çıktığı elektrik direğinden düşen işçi hayatını kaybetti.

Akçal Mahallesi'nde bir evin arıza ihbarına giden elektrik işçisi Osman Birer (67), çıktığı elektrik direğinden dengesini kaybederek düştü.

İhbar üzerine olay yerine yönlendirilen 112 Acil Servis ekipleri, ağır yaralanan Osman Birer'i ilk müdahalenin ardından Tufanbeyli Devlet Hastanesine kaldırdı.

Osman Birer, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



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