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Adana'da elektrikli bisiklet ve motosiklet çalan 2 zanlı tutuklandı

22.08.2023 10:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da elektrikli bisiklet ve motosiklet çalınmasıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutukladı.

Merkez Seyhan ilçesi Havuzlubahçe Mahallesi'nde yaşayan M.Z.B. (24), işe gitmek için evden çıktığında merdiven korkuluğuna kilitlediği elektrikli bisikletinin çalındığını fark etti.

M.Z.B'nin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

İki şüphelinin demir makasıyla kilidi kırarak bisikleti çaldığını tespit eden polis, zanlılardan T.C'yi (22) düzenlediği operasyonla gözaltına aldı.

Polis, T.C'nin başka bir tarihte birlikte motosiklet çaldığı M.A'yı (22) da yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Polis, elektrikli bisiklet hırsızlığında T.C'nin yanındaki Ş.B'nin (28) yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan şüphelilerin elektrik bisiklet ve motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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Adana hırsızlık motosiklet elektrikli bisiklet

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