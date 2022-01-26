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Adana'da elektrikli fırına gizlenmiş 1 kilo 632 gram esrar ele geçirildi

26.01.2022 09:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da elektrikli fırına gizlenmiş 1 kilo 632 gram esrar ele geçirildi

Adana'da elektrikli fırına gizlenmiş halde 1 kilo 632 gram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine otogarda önlem aldı.

Diyarbakır'dan gelip Antalya'ya giden yolcu otobüsünde narkotik köpeğin bagajdaki elektrikli fırına tepki vermesi üzerine ekipler inceleme yaptı.

Polis ekipleri, metal korumasını açtığı fırının içinde 4 paket halinde 1 kilo 632 gram esrar buldu. Fırının sahibi Veysel Y. (30), gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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