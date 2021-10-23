Adana'da elektrikli sobaya gizlenmiş sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Adana'da otomobildeki elektrikli sobada 1 kilo 118 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, sürücü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda yaptığı uygulamada bir otomobili şüphe üzerine durdurup aradı.

Narkotik köpeği "Uzi"nin tepki verdiği arka koltuktaki elektrikli sobaya gizlenmiş 1 kilo 118 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücü M.K. (54), işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.



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