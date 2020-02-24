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Adana’da en popüler bebek isimleri

ADANA HABERLERİ  | 24.02.2020 09:03 | Son Güncelleme

Adana’da en popüler bebek ismi erkeklerde Yusuf, kızlarda Zeynep oldu.TÜİK Adana Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre, 2019 yılında Adana’da doğan bebeklere verilen isimler incelendiğinde, 2018 yılında olduğu gibi erkeklerde Yusuf, kızlarda ise Zeynep ismi ilk sırada yer alıyor.Adana’da erkek bebeklerde Yusuf’tan sonra en popüler isimler Eymen, Miraç, Mustafa, Ömer, Ahmet, Mehmet, Çınar, Ali ve Arasa olurken; kız bebeklerde, Zeynep’ten sonra en çok tercih edilen isimler, Asel, Elif, Defne, Azra, Asya, Eylül, Ebrar, Ecrin ve Miray oldu.Türkiye’de erkek bebeklerde Yusuf’tan sonra en popüler isimler Eymen, Miraç, Ömer Asaf ve Ömer olurken; kız bebeklerde, Zeynep’ten sonra en çok tercih edilen isimler, Elif, Asel, Defne ve Azra oldu.

Adana’da en popüler bebek ismi erkeklerde Yusuf, kızlarda Zeynep oldu.
TÜİK Adana Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre, 2019 yılında Adana’da doğan bebeklere verilen isimler incelendiğinde, 2018 yılında olduğu gibi erkeklerde Yusuf, kızlarda ise Zeynep ismi ilk sırada yer alıyor.
Adana’da erkek bebeklerde Yusuf’tan sonra en popüler isimler Eymen, Miraç, Mustafa, Ömer, Ahmet, Mehmet, Çınar, Ali ve Arasa olurken; kız bebeklerde, Zeynep’ten sonra en çok tercih edilen isimler, Asel, Elif, Defne, Azra, Asya, Eylül, Ebrar, Ecrin ve Miray oldu.
Türkiye’de erkek bebeklerde Yusuf’tan sonra en popüler isimler Eymen, Miraç, Ömer Asaf ve Ömer olurken; kız bebeklerde, Zeynep’ten sonra en çok tercih edilen isimler, Elif, Asel, Defne ve Azra oldu.

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Sıtkı Esen Eczanesi
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