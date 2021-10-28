Adana'da engelli çocuklar Cumhuriyet Bayramı'nı polis kortejiyle kutladı

Adana'da engelli çocuklar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı polis ekiplerinin oluşturduğu kortejle kutladı.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ve Gönüllü Anneler Topluluğunca, Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında engelli çocuklar için etkinlik düzenledi.

Engelli çocuklar, polis araçları, klasik otomobil ve Büyükşehir Belediyesine ait üstü açık otobüsle oluşturulan kortejle şehir merkezinde tur attı.

Sarıçam Belediyesi hizmet binası bahçesinde devam eden etkinlikte de engelli çocuklar halk oyunları gösterisi sundu.

Belediye Başkanı Bilal Uludağ, etkinlikte gazetecilere, cumhuriyetin kazanımlarıyla mutlu ve huzurlu olduklarını belirterek, "Memleketimiz, özel çocuklarımızla beraber bir başka güzel. Türk milleti olarak cumhuriyeti ilelebet devam ettireceğiz." dedi.

Çocuğuyla etkinliğe katılan Arzu Elçin de mutlu olduklarını anlatarak, organizasyonda emeği geçen polislere ve belediye ekiplerine teşekkür etti.

Dilek Özcan da etkinlikle çocuğunun güzel bir gün geçirdiğini kaydetti.

