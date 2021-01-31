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Adana'da engelli Erkut polislerin ekip arkadaşı oldu

31.01.2021 10:30 | Son Güncelleme:
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Adana'da engelli Erkut polislerin ekip arkadaşı oldu

Adana'da, 35 yaşındaki spastik engelli Erkut İncirci, çok sevdiği polislerin ekip aracıyla tur atmanın mutluluğunu yaşadı.

Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi'nde oturan Hatice İncirci, İl Emniyet Müdürlüğüne, 35 yaşındaki engelli oğlu Erkut'un polisleri çok sevdiğini belirten bir yazı gönderdi.

Bu duruma kayıtsız kalmayan İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, harekete geçti.

İncirci ailesinin evine giden polis ekipleri, Erkut'la sohbet edip ona çeşitli hediyeler verdi.

Daha sonra ekipler, tekerlekli sandalyedeki Erkut'u polis aracına bindirerek tur attırdı.

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