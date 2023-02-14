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Adana’da enkaz çalışmalarındaki 60 kişilik askeri ve sivil ekip TSK uçağıyla İstanbul’a getirildi

14.02.2023 08:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli olarak meydana gelen ve 10 ilde yıkım oluşturan deprem ile ilgili Adana’daki arama kurtarma çalışmalarına katılan yaklaşık 60 kişilik askeri ve sivil ekip Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait uçakla İstanbul’a getirildi. Askeri ve sivil kurtarma ekipleri burada hazırda bekleyen otobüslerle ayrıldılar.

Adana’da enkaz çalışmalarındaki 60 kişilik askeri ve sivil ekip TSK uçağıyla İstanbul’a getirildi

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından etkilenen 10 ildeki enkaz altında kalanları arama kurtarma çalışmaları hız kesmeden sürüyor. Adana’daki arama kurtarma çalışmalarına katılan yaklaşık 60 kişilik askeri ve sivil kurtarma ekipleri Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait uçakla İstanbul’a getirildi. Askeri ve sivil kurtarma ekipleri burada hazırda bekleyen otobüslerle gitmek istedikleri yere götürüldüler.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin deprem bölgesindeki tahliyesi aralıksız sürüyor
Deprem bölgesindeki gerek arama kurtarma gerekse tahliye çalışmalarını aralıksız sürdüren Türk Silahlı Kuvvetleri, Adana’da arama kurtarma çalışmalarına katılan yaklaşık 60 kişilik askeri ve sivil ekibi İstanbul’a getirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait uçakla getirilen ekipler Atatürk Havalimanı’ndan hazırda bekleyen otobüslerle ayrıldılar.


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