Adana'da erkek cesedi bulundu

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde tarla kenarında erkek cesedi bulundu.

Gökçeler Mahallesi'nde tarım işçileri, sulama yaptıkları sırada tarla kenarında erkek cesediyle karşılaştı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Ceset, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Üzerinden kimlik çıkmayan cesedin kime ait olduğunun belirlenmesi için çalışma başlatıldı.



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