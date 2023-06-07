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Adana'da erkek öğrenci yurdunun bahçesinde bıçaklanan güvenlik görevlisi öldü

07.06.2023 07:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde erkek öğrenci yurdunun bahçesinde bıçaklanan güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

Adana'da erkek öğrenci yurdunun bahçesinde bıçaklanan güvenlik görevlisi öldü

Alınan bilgiye göre, Gültepe Mahallesi'nde bir erkek öğrenci yurdunun bahçesinde güvenlik görevlisi Gökhan Şahin ile kimliği henüz belirlenemeyen 2 kişi arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada, Şahin bıçakla yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Şahin, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şahin'in cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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