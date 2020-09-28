Adana'da Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısına kınama

Adana'da, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarına tepki gösterildi.

Memur-Sen üyeleri, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısını kınamak için Uğur Mumcu Meydanı'nda bir araya geldi.

Memur-Sen Adana İl Temsilcisi Mehmet Sezer, burada yaptığı açıklamada, Ermenistan'ın haftalardır devam eden tacizlerini dün sivillere yönelik saldırıya çevirdiğini belirtti.

Ermenistan'ın bir yandan ateşkes isterken bir yandan da resmi sosyal medya hesaplarından bu çatışmaların bir haçlı saldırısı olduğu anlamına gelecek görseller paylaştığını kaydeden Sezer, şöyle devam etti:

"Ermeniler insanlığa barışı sevgiyi ve huzuru sağlamak için çabalaması gereken din adamlarının bir eline haç bir eline silah vererek onları da kullanmıştır. Her şeyden önce ifade etmemiz gerekir ki, rahmet Peygamberi Hz. Muhammed'in ümmeti olarak bizler asla bir savaştan yana değiliz. Ancak sivillere saldırılırken, suçsuz kadınlar, çocuklar, yaşlılar öldürülürken hiç kimse bizden sessiz kalmamızı bekleyemez. Türkiye ve dostları tarihi yeniden altın harflerle yazarken adeta Ermeni sözcüsü gibi hareket eden içimizdeki hainler kendine tarihin karanlık çöplüğünde yer bulacaktır."

