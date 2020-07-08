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Adana’da eşi tarafından vurulan kadın yaşam mücadelesini kaybetti

ADANA HABERLERİ  | 08.07.2020 20:41 | Son Güncelleme

Adana’nın Kozan ilçesinde tarafından tüfekle vurularak ağır yaralanan kadın tedavi gördüğü hastanede 1 haftalık yaşam mücadelesini kaybetti.Kozan ilçesinde eşi Fatih Cengiz (40) tarafından geçtiğimiz hafta pompalı tüfekle vurularak ağır yaralanan Zahide Cengiz (40), önce Kozan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan ancak daha sonra Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilmişti.

Adana’nın Kozan ilçesinde tarafından tüfekle vurularak ağır yaralanan kadın tedavi gördüğü hastanede 1 haftalık yaşam mücadelesini kaybetti.
Kozan ilçesinde eşi Fatih Cengiz (40) tarafından geçtiğimiz hafta pompalı tüfekle vurularak ağır yaralanan Zahide Cengiz (40), önce Kozan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan ancak daha sonra Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilmişti. Zahide Cengiz doktorların tüm müdahalesine rağmen 1 haftalık yaşam mücadelesini kaybetti. Zahide Cengiz’in cenazesi Adana Adli Tıp kurumundaki otopsisinin tamamlanmasının ardından yarın memleketi Kozan’da toprağa verileceği kaydedildi.
Olayda Fatih Cengiz eşini vurduğu silahla kızları Kader (22) ve Hüsne’yi (20) de öldürdükten sonra, intihar etmişti. Kader’in ikizi Emre, evden kaçarak, ailenin en küçüğü Nesrin (14) ise kendi dükkanlarında olduğu için saldırıdan kurtulmuştu.

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Canbolat Eczanesi
Seyhan
Defne Eczanesi
Seyhan
Elif Cemre Eczanesi
Seyhan
Handenaz Eczanesi
Seyhan
Hekimoğlu Eczanesi
Seyhan
Kadıoğlu Eczanesi
Seyhan
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