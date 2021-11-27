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Adana'da eşini bıçakla yaraladığı iddia edilen kadın gözaltına alındı

27.11.2021 11:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da eşini bıçakla yaraladığı iddia edilen kadın gözaltına alındı

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde, evlerinde tartıştığı kocasını bıçakla yaraladığı iddia edilen kadın gözaltına alındı.

İddiaya göre, Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ndeki evlerinde Bayram B. ile Hasret B. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine mutfaktan ekmek bıçağını alan Hasret B, eşini sırt ve koltuk altından yaraladı.

İhbar doğrultusunda olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri, yaralı Bayram B'yi Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine kaldırdı.

Gözaltına alınan Hasret B, polis merkezine götürüldü.

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