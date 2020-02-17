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Adana'da eski asker 4 FETÖ sanığının duruşması

ADANA HABERLERİ  | 17.02.2020 18:27 | Son Güncelleme

Şırnak'ta FETÖ'nün darbe girişimi faaliyetleriyle ilgili Adana'da görülen davanın duruşmasında 4 sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi

Şırnak'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) darbe girişimi faaliyetleriyle ilgili Adana'da görülen davada hapis cezasına çarptırılan 4 sanığın, istinaf mahkemesinin "hükmün yeniden incelenmesi kararı" üzerine yeniden yargılanmasına devam edildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuklu sanıklar eski Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Osman Gürcan'ın emir astsubayı Onur Koç, eski binbaşı Hasan Bilgin, eski yüzbaşı Kadir Acar ve eski üsteğmen Musa Köse, bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Duruşmada müşteki TBMM avukatı ile sanıkların avukatları da hazır bulundu.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık Hasan Bilgin, FETÖ/PDY üyesi olmadığını ve darbe girişimine katılmadığını iddia etti.

Olay gününe ilişkin kamera kayıtlarının tekrar incelenmesini talep eden sanık Bilgin, ''Polis tarafından tutulan olay tutanağının ve kamera görüntülerinin dava dosyasına getirilmesini istiyorum. Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." ifadelerini kullandı.

Diğer sanıklar da suçlamaları kabul etmeyerek tahliye ve beraatlerine karar verilmesini istedi.

Müşteki TBMM avukatı, sanıklardan şikayetçi olduklarını dile getirerek cezalandırılmalarını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

- 23 sanık hapis cezasına çarptırılmıştı

Davada 19'u ağırlaştırılmış müebbet olmak üzere 23 sanık hapis cezasına çarptırılmıştı.

Davanın sanıklarından eski Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Osman Gürcan'ın emir astsubayı tutuklu sanık Onur Koç, eski binbaşı Hasan Bilgin ve eski yüzbaşı Kadir Acar'ın "cebir ve şiddet kullanarak Anayasa'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına hükmedilmişti.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklu sanık eski üsteğmen Musa Köse'ye 9 yıl hapis cezası vermişti.

Adana Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, yerel mahkemece "cebir ve şiddet kullanarak Anayasa'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından kurulan mahkumiyet kararını, 4 sanık yönünden "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan derdest soruşturmalar bulunduğu gerekçesiyle yeniden incelenmek üzere yerel mahkemeye göndermişti.

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eski rütbeli asker Sanık savunması Şırnak'taki FETÖ'nün darbe girişimi

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