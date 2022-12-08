YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Adana'da eski DBP il yöneticisine "PKK/KCK üyeliği"nden 6 yıl 3 ay hapis

Adana'da eski DBP il yöneticisine "PKK/KCK üyeliği"nden 6 yıl 3 ay hapis

08.12.2022 14:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da, terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu gerekçesiyle yargılanan eski Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) il yöneticisi Ş.E, 6 yıl 3 ay hapse çarptırıldı.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Ş.E. ve avukatı katıldı.

Esas hakkındaki son görüşünü açıklayan Cumhuriyet savcısı, Ş.E'nin, 2017-2018 yıllarında DBP Adana il yöneticisi sıfatıyla parti binasında PKK/KCK'nın ideolojisi doğrultusunda eğitim aldığını, PKK üyeliğinden yasal işlem yapılan kişilerle yoğun irtibatının bulunduğunu, evindeki aramalarda örgütsel nitelikte belgelerin ele geçirildiğini ve hakkında tutarlı tanık beyan ve teşhislerinin olduğunu belirterek, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Mütalaaya karşı diyecekleri sorulan Ş.E. ise "Terör örgütü PKK/KCK ile bir bağlantım yoktur. Örgütün şehir yapılanmasında yer almadım. Mütalaayı kabul etmiyorum. Beraatımı talep ederim." dedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanığa "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İş yeri yandıktan 3 gün sonra öldürülmüştü, şüphelisi tutuklandıİş yeri yandıktan 3 gün sonra öldürülmüştü, şüphelisi tutuklandı
Kış mevsiminin çetin geçtiği Bayburt’ta sobaların pabucu dama atıldıKış mevsiminin çetin geçtiği Bayburt’ta sobaların pabucu dama atıldı
Taksim’de Fas’ın galibiyeti coşkuyla kutlandıTaksim’de Fas’ın galibiyeti coşkuyla kutlandı
Anahtar Kelimeler:
Adana hapis cezası

Adana Namaz Vakitleri 8 Aralık Perşembe

İmsak
06:06
Sabah
07:32
Öğle
12:35
İkindi
15:08
Akşam
17:29
Yatsı
18:49

Adana Nöbetçi Eczaneler 8 Aralık Perşembe

Aydınlar Eczanesi
Seyhan
Gülşah Eczanesi
Seyhan
Sorguç Eczanesi
Seyhan
Fikir Eczanesi
Seyhan
Aktürk Eczanesi
Seyhan
Cadde Eczanesi
Seyhan
Nilüfer Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster
Adana ECZANELER
Adana ATM’LER

İlginizi Çekebilir

TikTok yine çıldırdı! Milyonlar izledi: Yapmak için sıraya giriyorlar

TikTok yine çıldırdı! Milyonlar izledi: Yapmak için sıraya giriyorlar

Polislerden kaçan zanlıyı inekler yakaladı!

Polislerden kaçan zanlıyı inekler yakaladı!

Yılın en iyi bluetooth kulaklıklarını sizin için seçtik! Bu kulaklıklara bayılacaksınız

Yılın en iyi bluetooth kulaklıklarını sizin için seçtik! Bu kulaklıklara bayılacaksınız

İlişkiden vazgeçti! ''Bu acıyı çekeceğime sevgilisiz yaşarım''

İlişkiden vazgeçti! ''Bu acıyı çekeceğime sevgilisiz yaşarım''

4 yaşında mucize direniş! 6 gün vahşi doğada hayatta kaldı

4 yaşında mucize direniş! 6 gün vahşi doğada hayatta kaldı

İşte 2022 yılına damga vuran o akıllı telefonlar!

İşte 2022 yılına damga vuran o akıllı telefonlar!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.