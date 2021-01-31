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Adana'da esnafın yaptığı kardan heykeller görenlerin ilgisini çekti

31.01.2021 19:03 | Son Güncelleme:
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Adana'da esnafın yaptığı kardan heykeller görenlerin ilgisini çekti

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde yaşayan esnaf Hüseyin Yergök, evinin önünde kardan heykeller yaptı.

Kar yağışının etkili olduğu ilçede döner salonu işleten Yergök'ün, İstiklal Mahallesi'ndeki evinin önünde yaptığı kardan heykeller görenlerin ilgisini çekti.

Yergök, küçük yaşlardan bu yana taştan ve kardan heykeller yaptığını belirterek, evde resim ve heykeller yaparak stres attığını söyledi.

"Bu yağışı da fırsat bilip güzel bir iş çıkardığımı düşünüyorum." diyen Yergök, heykelleri görenlerin şaşırdığını, fotoğrafını çektiğini belirtti.

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