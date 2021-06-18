YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Adana'da etkin pişmanlıktan yararlanan DEAŞ sanığına 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi

Adana'da etkin pişmanlıktan yararlanan DEAŞ sanığına 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi

18.06.2021 14:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da etkin pişmanlıktan yararlanan DEAŞ sanığına 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi

Adana'da, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla yargılanan tutuksuz sanık, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık V.I. ve avukatı katıldı.

Sanık V.I, savunmasında, etkin pişmanlığa dair detaylı beyanlarda bulunduğunu belirtti.

Oğlu ve kardeşinin Suriye'nin Rakka kentine gittiğini kaydeden V.I, "Oğlumu Türkiye'ye getirmek amacıyla Suriye'ye gittim. Rakka'ya gittiğimde oğlumun terör örgütü DEAŞ'a katıldığını öğrendim. Oğlum bana örgüt adına çatışmalara girdiğini söyledi. Kardeşim bir hafta Suriye'den ayrılmamıza izin vermedi. Daha sonra tekrar Türkiye'ye geldim. Terör örgütüne katılmadım. Emniyetteki ifademde ayrıntılı teşhislerde bulundum. Etkin pişmanlık ifadem geçerlidir. Beraatimi talep ederim." dedi.

Cumhuriyet savcısı, mütalaasında, sanığın etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ayrıntılı beyan ve teşhislerde bulunması dikkate alınarak cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay hapse mahkum ettiği V.I'nın cezasını etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 1 yıl 10 ay 15 güne indirerek hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kilosu 1.5 tonun üzerinde! Dev kurbanlık görenleri şaşkına çevirdiKilosu 1.5 tonun üzerinde! Dev kurbanlık görenleri şaşkına çevirdi
Adana'da kaçakçılık operasyonlarında 10 şüpheli yakalandıAdana'da kaçakçılık operasyonlarında 10 şüpheli yakalandı
Anahtar Kelimeler:
Adana DEAŞ

Adana Namaz Vakitleri 18 Haziran Cuma

İmsak
03:26
Sabah
05:12
Öğle
12:45
İkindi
16:36
Akşam
20:08
Yatsı
21:46

Adana Nöbetçi Eczaneler18 Haziran Cuma

Didem Eczanesi
Seyhan
Esin Kıraç Eczanesi
Seyhan
Yaprak Eczanesi
Seyhan
Dünya Eczanesi
Seyhan
Şaşmaz Eczanesi
Seyhan
Doğuş Eczanesi
Seyhan
Özler Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster
Adana ECZANELER
Adana ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Hatay'da KGYS direğine çarpan otomobildeki polis öldü, eşi yaralandı

Hatay'da KGYS direğine çarpan otomobildeki polis öldü, eşi yaralandı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Erzincan'da balık avlamak isterken akıntıya kapılan çocuk boğuldu

Erzincan'da balık avlamak isterken akıntıya kapılan çocuk boğuldu

Kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak define aramak için kaçak kazı yapan 7 kişi tutuklandı

Kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak define aramak için kaçak kazı yapan 7 kişi tutuklandı

Siirt'te öğretmenlerin katkılarıyla bir ilkokula hobi ve oyun odası kazandırıldı

Siirt'te öğretmenlerin katkılarıyla bir ilkokula hobi ve oyun odası kazandırıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.