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Adana'da evde uyuşturucu satarken yakalanan 3 sanığa 15'er yıl hapis istemi

01.06.2023 15:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, evde uyuşturucu sattığı iddia edilen 3 sanık hakkında 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İlçedeki bir ikamette uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 29 Mart'ta tutuklanan C.D, R.B. ve Y.D. hakkında Adana Cumhuriyet Savcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

İddianamede, ihbar üzerine polis tarafından takibe alınan R.B'nin Mahfesığmaz Mahallesi İller Bankası Kavşağı'nda 2 kişiye gece vakti otomobilde poşet içine gizlediği uyuşturucuyu sattığı, sonrasında sanığın ilçedeki Güzelyalı Mahallesi'nde bulunan bir evde sanıklar C.D. ve Y.D. ile sigara paketine gizlediği sentetik uyuşturucuyu yanına gelen kişilere satarken yakalandığı belirtildi.

Ekiplerin, R.B, C.D. ve Y.D'den uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen para, hassas terazi ve uyuşturucu paketleme malzemesi ele geçirdiği anlatılan iddianamede, evde kanepe içerisine gizlenmiş uyuşturucu hap bulunduğu aktarıldı.

İddianamede, sanıkların, kişisel kullanımı aşacak miktardaki uyuşturucuyu ticari amaçla bulundurduğu, deşifre olmamak için kod adı kullandığı anlatılarak, R.B, C.D. ve Y.D'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanıkların yargılanmasına önümüzdeki günlerde Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesinde başlanacak.

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