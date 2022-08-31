YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Adana'da evden hırsızlık yapan zanlı tutuklandı

Adana'da evden hırsızlık yapan zanlı tutuklandı

31.08.2022 09:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da evden hırsızlık yapan zanlı tutuklandı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde iki katlı müstakil evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde iki katlı müstakil bir evden, 900 bin liralık ziynet eşyası ve 100 bin liranın çalınması üzerine çalışma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin F.Ö. (34) olduğunu belirledi.

Şüphelinin Sarıçam ilçesi Beyceli Mahallesi'ndeki bir evde saklandığını belirleyen polis, adrese düzenlediği operasyonla F.Ö'yü gözaltına aldı.

Adreste ele geçirilen ziynet eşyası ve para sahibine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Adana'da sulama kanalına düşen kişinin cesedi bulunduAdana'da sulama kanalına düşen kişinin cesedi bulundu
Üsküdar Mimar Sinan Meydanı ve Zemin Altı Otoparkı törenle açıldıÜsküdar Mimar Sinan Meydanı ve Zemin Altı Otoparkı törenle açıldı
Kağıthane'de kuyumcuyu gasbeden zanlıları çevredeki esnaf yakaladıKağıthane'de kuyumcuyu gasbeden zanlıları çevredeki esnaf yakaladı
Anahtar Kelimeler:
Adana hırsızlık

Adana Namaz Vakitleri 31 Ağustos Çarşamba

İmsak
04:37
Sabah
06:01
Öğle
12:44
İkindi
16:23
Akşam
19:17
Yatsı
20:35

Adana Nöbetçi Eczaneler31 Ağustos Çarşamba

Baran Eczanesi
Seyhan
Çolakoğlu Eczanesi
Seyhan
Gonca Eczanesi
Seyhan
Seçgin Eczanesi
Seyhan
Toros Eczanesi
Seyhan
Doğuş Eczanesi
Seyhan
Sıtkı Esen Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster
Adana ECZANELER
Adana ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Sıcaklara dayanamadı! Tamamen çıplak kaldı, çantasıyla gizledi

Sıcaklara dayanamadı! Tamamen çıplak kaldı, çantasıyla gizledi

Kokpitte pilotlar arasında kavga çıktı! Mürettebat araya girdi

Kokpitte pilotlar arasında kavga çıktı! Mürettebat araya girdi

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Üç haftalık bebeğini sattı! “İşlerimi aksatıyor”

Üç haftalık bebeğini sattı! “İşlerimi aksatıyor”

Cenazeleri uçurumun kenarına çiviliyorlar! Nedeni şaşırttı

Cenazeleri uçurumun kenarına çiviliyorlar! Nedeni şaşırttı

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.