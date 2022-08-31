Adana'da evden hırsızlık yapan zanlı tutuklandı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde iki katlı müstakil evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde iki katlı müstakil bir evden, 900 bin liralık ziynet eşyası ve 100 bin liranın çalınması üzerine çalışma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin F.Ö. (34) olduğunu belirledi.

Şüphelinin Sarıçam ilçesi Beyceli Mahallesi'ndeki bir evde saklandığını belirleyen polis, adrese düzenlediği operasyonla F.Ö'yü gözaltına aldı.

Adreste ele geçirilen ziynet eşyası ve para sahibine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

