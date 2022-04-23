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Adana'da evin bahçesine devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

23.04.2022 21:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da evin bahçesine devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Adana'nın Kozan ilçesinde evin bahçesine devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Duran Ünlü'nün (36) kullandığı 53 EA 896 plakalı otomobil, Karacaoğlan Mahallesi çevre yolunda yaklaşık 3 metre yükseklikten tek katlı evin bahçesine devrildi.

Kendi imkanlarıyla araçtan çıkan ve hafif yaralanan Ünlü, çevredeki vatandaşlar tarafından Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Araç da çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

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