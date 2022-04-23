Adana'da evin bahçesine devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Adana'nın Kozan ilçesinde evin bahçesine devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Duran Ünlü'nün (36) kullandığı 53 EA 896 plakalı otomobil, Karacaoğlan Mahallesi çevre yolunda yaklaşık 3 metre yükseklikten tek katlı evin bahçesine devrildi.

Kendi imkanlarıyla araçtan çıkan ve hafif yaralanan Ünlü, çevredeki vatandaşlar tarafından Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Araç da çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.



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