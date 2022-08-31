Adana'da evin damından düşen hırsızlık zanlısı yaralandı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde müstakil bir evin klima motorunu çalmaya çalıştığı iddia edilen kişi, evin damından düşerek yaralandı.

Sümer Mahallesi'nde müstakil bir evin damında bulunan klima motorunu çalmaya çalıştığı öne sürülen hırsızlık şüphelisi, evin damından dengesini kaybederek düştü.

Evde tek yaşayan Meral K, damdan birinin düştüğünü fark etmesi üzerine durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Evin damından düştüğü belirlenen yaralı G.S. ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şüphelinin hastanedeki tedavisinin ardından polis merkezine götürüleceği bildirildi.



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