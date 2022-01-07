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Adana'da evinde silah, kılıç ve kaçak ürünler bulunan zanlı gözaltına alındı

07.01.2022 10:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da evinde silah, kılıç ve kaçak ürünler bulunan zanlı gözaltına alındı

Adana'da, evinde çok sayıda tabanca, av tüfeği ve kılıç ile gümrük kaçağı 130 kilogram tütün ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Sarıçam ilçesi Menekşe Mahallesi'ndeki bir evde silah ve kaçak tütün ürünleri bulunduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, ruhsatsız 11 tabanca, 16 kurusıkı ve bilye atar tabanca, 8 av tüfeği, 15 tabanca ve tüfek şarjörü, 1560 fişek, fünyesiz içi dolu el bombası, 106 kılıç ve bıçak ele geçirdi.

Evde ayrıca, elektrikli sigara dolum makinesi, gümrük kaçağı 130 kilogram tütün, 200 doldurulmuş sigara, 30 bin makaron ve 50 bin sigara paketlemede kullanılan kilitli poşet bulundu.

Şüpheli ev sahibi polislerce gözaltına alındı.

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