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Adana'da evinde uyuşturucu hap ve esrar ele geçirilen zanlı tutuklandı

14.04.2022 09:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da evinde uyuşturucu hap ve esrar ele geçirilen zanlı tutuklandı

Adana'da evinde 1228 uyuşturucu hap ve 587 gram esrar ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Meydan Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu madde bulunduğunu tespit etti.

Adrese baskın yapan ekipler, yatak odasında 1228 uyuşturucu hap ve 587 gram esrar ele geçirdi.

Polis, ikametteki Suriye uyruklu Zekhur H.H'yi (34) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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