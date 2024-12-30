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Adana'da evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 15 yıl hapis cezası verildi

AA AA
30.12.2024 11:01
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Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde evinde sentetik uyuşturucu satarken yakalanan sanık, 15 yıl hapis ve 30 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık E.K. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı, avukatı da salonda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, 16 Aralık 2023'te Onur Mahallesi'ndeki evinde uyuşturucu satarken polis ekiplerince yakalanan sanığın benzer suçlardan kaydının olduğunu belirtti.

Adreste ve sanığın üst aramasında 36 gram sentetik uyuşturucu ile hassas terazi ele geçirildiğini aktaran savcı, E.K'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını istedi.

E.K ise hakkındaki suçlamaları reddetti, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Avukatı da dinleyen mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıl hapis ve 30 bin lira adli para cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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Adana uyuşturucu dava

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