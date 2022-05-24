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Adana'da evinde uyuşturucuyla yakalanan sanığa 12,5 yıl hapis cezası

24.05.2022 11:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da evinde uyuşturucuyla yakalanan sanığa 12,5 yıl hapis cezası

Adana'nın merkez Çukurova ilçesindeki evinde uyuşturucu yakalanan kadın, 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık T.E. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı duruşma salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın polis ekiplerince merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'ndeki ikametinde narkotik dedektör köpekleriyle yapılan aramada, elbise dolabı içinde sentetik uyuşturucu ele geçirildiğini belirtti.

Savcı, olay tespit ve yakalama tutanağı da dikkate alınarak T.E'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasına karar verilmesini istedi.

Sanık T.E, savunmasında, uyuşturucu ticareti yapmadığını ileri sürdü.

Suçlamaları kabul etmeyen T.E, "Hakkımdaki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezasına çarptırdığı T.E'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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