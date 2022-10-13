Adana'da evinden çıkarken silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde evinden çıkan kişi, uzun namlulu silahla düzenlenen saldırıda yaralandı.

İnönü Bulvarı'nda araçtan inen kimliği belirsiz bir şüpheli, evinden çıkan K.D'ye uzun namlulu silahla ateş etti.

Zanlıyı görünce bölgeden kaçmaya çalışan K.D, saldırıda kolundan yaralandı.

Şüpheli ise kendisini araçta bekleyen arkadaşıyla olay yerinden kaçtı.

K.D, kendi imkanlarıyla gittiği Ceyhan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Polis, olaydan sonra kaçan 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Silahlı saldırı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.



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