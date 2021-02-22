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Adana'da evinin balkonundan atlayarak yaralanan eşine şiddet uyguladığı öne sürülen zanlı tutuklandı

22.02.2021 11:48 | Son Güncelleme:
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Adana'da evinin balkonundan atlayarak yaralanan eşine şiddet uyguladığı öne sürülen zanlı tutuklandı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde evinin balkonundan atlayarak yaralanan karısına şiddet uyguladığı iddia edilen şüpheli cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 16 Ocak'ta Fatma B'nin (21) 19 Mayıs Mahallesi'nde bulunan üçüncü kattaki evinin balkonundan atlayarak yaralanmasıyla ilgili soruşturma kapsamında firari eş Şahin B'yi (22) yakaladı.

Olaydan önce eşi Fatma B'yi darbedip hakarette bulunduğu öne sürülen zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusu tamamlanan şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

- Olay

Şahin B'nin eşi Fatma B'ye fiziksel şiddet uyguladığı iddia edilmiş, darbedildiği ileri sürülen kadın, kocasının evden ayrılmasının ardından üçüncü kattaki evinin balkonundan atlayarak yaralanmıştı. Ağır yaralanan üç çocuk annesi Fatma B, ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılmış, Şahin B'nin yakalanması için çalışma başlatmıştı.

Kadının balkondan atlaması, başka bir evin güvenlik kamerasına yansımıştı.

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