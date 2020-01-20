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  4. Adana'da evleri yıkılmak üzere olan aile otele yerleştirildi

Adana'da evleri yıkılmak üzere olan aile otele yerleştirildi

ADANA HABERLERİ  | 20.01.2020 21:56 | Son Güncelleme

Adana'da evleri yıkılmak üzere olan aile otele yerleştirildi

Tatil için geldikleri Adana'nın Yüreğir ilçesinde yıkılmak üzere olan gecekonduda barınan aile otele yerleştirildi.

Adana Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Çocukları ölümün eşiğindeki ailenin evleri yıkılmak üzere" başlıklı haberle ilgili açıklama yapmaya ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

İl Sağlık Müdürlüğünce yapılan araştırmada, habere konu olan ailenin siroz hastası çocuklarının tedavilerinin 18 yaş altı SGK kapsamında halen Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Gastroenteroloji Kliniğinde ücretsiz olarak devam ettiği, Yüreğir Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığınca 2017'nin aralık ayına kadar aileye gerekli desteklerin sağlandığı aktarıldı.

Ailenin çocuklarının tedavileri için 2017'de Etimesgut ilçesinde yaşamaya başladığına yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Etimesgut Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından 3+1 kombili bir evde yaşamları için aylık 600 lira kira yardımı yapıldığı, ayrıca ailenin engelli 2 çocuğu için aylık 537'şer lira engelli yakını aylığı aldığı, tüm bunlara ek olarak eş İbrahim Barık'ın 2 çocuğu için 1734 lira SHÇEK Ekonomik Destek Yardımı aldığı, ailenin aylık gelirinin toplam 3 bin 408 lira olduğu anlaşılmıştır."

Ailenin Ankara'da yaşadığı ve ara tatil için Adana'ya geldiğinin belirtildiği açıklamada, "Ailenin Yüreğir ilçemizde de gecekondu yapı, duvarları çatlamış ve bir duvarı yıkılmak üzere olan bir ev kaydı bulunmakta. Ara dönem tatili için bu eve geldikleri ve tekrar Ankara'ya dönecekleri aileyle yapılan görüşme neticesinde tespit edilmiştir. Bu sebeple ailenin tatil süresince Yüreğir Kaymakamlığınca otelde konaklanması sağlanmıştır." ifadesine yer verildi.

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