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Adana'da evlerinde uyuşturucu ele geçirilen çift gözaltına alındı

03.10.2023 10:33 | Son Güncelleme:
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Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki ikametlerinde uyuşturucu ele geçirilen evli çift gözaltına alındı.

Adana'da evlerinde uyuşturucu ele geçirilen çift gözaltına alındı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışmayla Mithatpaşa Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu bulunduğunu belirledi.

Eve operasyon düzenleyen ekipler, 5 kilo 64 gram sentetik uyuşturucu, reçeteyle satışı yapılan uyuşturucu etkili 621 hap, 44 gram esrar ve 2 hassas terazi ele geçirdi. Bunun üzerine şüpheli V.Ç. ile karısı M.Ç. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan V.Ç. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, eşi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Adana uyuşturucu operasyon

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