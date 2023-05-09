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Adana'da FETÖ davasında yargılanan 3 sanığa 6 yıl 3'er ay hapis cezası

09.05.2023 12:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da, FETÖ'ye yönelik davada yargılanan 3 sanık, 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanıklar Ş.Ç, Z.A. ve K.E. ile avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanıkların örgüt elebaşının talimatı sonrası Bank Asya hesaplarında olağan dışı artış yaşandığını, örgütsel sohbet toplantılarına katıldıklarını, "örgüt üyeliği" suçundan işlem yapılan "mahrem imamlar"la görüşme kayıtlarının olduğunu belirtti.

Ayrıca savcı, sanıkların FETÖ iltisakları gerekçesiyle KHK ile kapatılan dernekte üyelik kayıtlarının bulunduğunu, haklarında somut, tutarlı teşhise dayalı tanık beyanlarının olduğunu ifade ederek, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmaları yönünde görüş bildirdi.

Haklarındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık Z.A, FETÖ üyesi olmadığını iddia ederek, "Örgütsel bir konumum yoktur. Terör örgütüne finansal destekte bulunmadım. Beraatime karar verilmesini talep ederim." dedi.

Diğer sanıklar da örgüt üyesi olmadıklarını öne sürerek beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan sanıklar Ş.Ç, Z.A. ve K.E'yi 6 yıl 3'er ay hapis cezasına mahkum etti.

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