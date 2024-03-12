Adana'da FETÖ davasında yargılanan 3 sanığa hapis cezası verildi

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar A.K, A.Ö. ve Ş.K. ile avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı esas hakkında mütalaasında, sanıkların örgüt elebaşının talimatı sonrası Bank Asya hesaplarında olağan dışı artış yaşandığını, FETÖ'nün yayın organlarına abone olduklarını ve örgütsel sohbet toplantılarına katıldıklarının tespit edildiğini belirtti.

Sanıkların FETÖ'nün "mahrem imamlar" ile görüşme kayıtlarının olduğu ve haklarında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçu kapsamında yasal işlem yapılan ve cezaevinde bulunan kişilerin ailelerine para aktarılması eyleminde bulunduklarının belirlendiği kaydedilerek, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmaları istendi.

Haklarındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanıklar, örgüt üyesi olmadıklarını ve örgüt üyelerine para aktarmadıklarını öne sürerek beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan sanıklar A.Ö. ve Ş.K'yi 5 yıl 10'ar ay, A.K'yi ise 5 yıl hapis cezasına çarptırarak, mevcut hallerinin devamına da karar verdi.

