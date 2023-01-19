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Adana'da FETÖ davasında yargılanan 5 sanığa hapis cezası

19.01.2023 11:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da, FETÖ üyesi oldukları iddiasıyla yargılanan 5 sanıktan 4'ü, 6 yıl 3'er ay, 1 sanık ise 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar F.K, İ.K, S.İ, H.U. ve İ.A. ile avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanıkların Bank Asya hesaplarında örgüt elebaşının talimatı sonrası olağan dışı artış yaşandığını ve örgütsel sohbet toplantılarına katıldıklarını belirtti.

Savcı, "terör örgütü üyeliği" suçundan işlem yapılan "mahrem imamlar" ile görüşme kayıtlarının olduğunu ve FETÖ iltisakları gerekçesiyle kapatılan dernekte üyelikleri bulunduğunu aktardığı sanıkların, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmalarına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Sanıklar, haklarındaki suçlamaları reddederek beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan F.K, İ.K, S.İ, H.U'yu 6 yıl 3'er ay, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında sanık İ.A'yı ise 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı. Heyet, sanıkların mevcut hallerinin devamına da hükmetti.

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