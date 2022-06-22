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Adana'da FETÖ davasında yargılanan 5 sanıktan 3'üne 6 yıl 3'er ay hapis

22.06.2022 13:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2 sanığın beraatine karar verildi

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik davada yargılanan tutuksuz 5 sanıktan 3'ü, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanıklar H.G, H.K, S.Ö, F.A. ve M.T. ile avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanıkların örgüt elebaşının talimatı sonrası Bank Asya hesaplarında olağan dışı artış yaşandığını, örgütsel sohbet toplantılarına katıldıklarını, "örgüt üyeliği" suçundan işlem yapılan "mahrem imamlar" ile görüşme kayıtlarının olduğunu ve FETÖ iltisakları gerekçesiyle KHK ile kapatılan dernekte üyelik kayıtlarının bulunduğunu belirterek, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmaları yönünde görüş bildirdi.

Sanık H.K. savunmasında, FETÖ üyesi olmadığını iddia ederek, "Örgütsel bir konumum yoktur. Terör örgütüne finansal destekte bulunmadım. Beraatime karar verilmesini talep ederim." dedi.

Diğer sanıklar da örgüt üyesi olmadıklarını öne sürerek beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, H.K, H.G. ve F.A'yı "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırdı. S.Ö. ve M.T'nin ise "delil yetersizliği" gerekçesiyle beraatine hükmeden heyet, sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verdi.

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