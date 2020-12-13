YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Adana'da FETÖ operasyonunda gözaltına alınan iki zanlıdan biri tutuklandı

Adana'da FETÖ operasyonunda gözaltına alınan iki zanlıdan biri tutuklandı

ADANA HABERLERİ  | 13.12.2020 09:59 | Son Güncelleme

Adana'da FETÖ operasyonunda gözaltına alınan iki zanlıdan biri tutuklandı

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla salıverildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'nin mahrem imamlarıyla görüştükleri iddia edilen iki şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Polis, örgütsel faaliyetlerde bulundukları öne sürülen R.Ö. (33) ve S.I'yı (45) kent merkezinde düzenlediği operasyonda gözaltına aldı.

Amasya'da sivil ve askeri amaçlı kullanılan Merzifon Havalimanı'ndan geçici olarak Adana'daki İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığında F-16 pilotu olarak görevlendirildiği ve 17 Haziran'da ihraç edildiği öğrenilen R.Ö'nün, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in görüntülerini izlediği ve örgütsel toplantılara katıldığı ileri sürüldü.

S.I'nın ise 3 ildeki FETÖ/PDY'ye ait dershanelerde 19 yıl öğretmenlik yaptığı, örgüt elebaşının çağrısının ardından Bank Asya'da bulunan hesabındaki para miktarını arttırdığı iddia edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan R.Ö. nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, S.I. adli kontrol şartıyla salıverildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERKarantina ayrılıklarıKarantina ayrılıkları
Op. Dr. Ahmet Dilber: Kadınların çoğu göğüslerinin cerrahi işlemle düzeltilebileceğini bilmiyorOp. Dr. Ahmet Dilber: Kadınların çoğu göğüslerinin cerrahi işlemle düzeltilebileceğini bilmiyor

Adana Namaz Vakitleri 13 Aralık Pazar

İmsak
06:10
Sabah
07:36
Öğle
12:38
İkindi
15:09
Akşam
17:29
Yatsı
18:50

Adana Nöbetçi Eczaneler13 Aralık Pazar

Aydın Eczanesi
Seyhan
Barajyolu Eczanesi
Seyhan
Bilge Eczanesi
Seyhan
Burcum Eczanesi
Seyhan
Enes Eczanesi
Seyhan
Ezgi Eczanesi
Seyhan
Sevindik Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.