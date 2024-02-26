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Adana'da FETÖ sanığı 2 eski astsubaya hapis cezası verildi

AA AA
26.02.2024 10:40
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Adana'da, FETÖ'nün "mahrem imamları" ile haberleştikleri gerekçesiyle yargılanan 2 eski astsubay, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6'şar yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, meslekten ihraç edilen tutuksuz sanıklar M.D. ile Y.K. ve avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanıkların FETÖ'nün "mahrem imamları" ile ankesörlü hatlar ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle irtibat kurduğunun belirlendiğini, örgüte ait evlerde sohbet toplantılarına katıldığını, askeri okul sınavı sorularının "mahrem imamlar" tarafından kendisine verildiğini, haklarında somut ve tutarlı tanık beyanı ile teşhislerin bulunduğunu belirterek, M.D. ile Y.K'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Sanık M.D. savunmasında, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, "Mütalaadaki hususları reddediyorum. FETÖ'nün mahrem yapılanmasında yer alamadım. Beraatime karar verilmesini istiyorum." ifadelerini kullandı.

Sanık Y.K. de suçlamaları reddederek beraatını istedi.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6'şar yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırdığı sanıkların mevcut halinin devamına karar verdi.

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