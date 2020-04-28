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Adana'da FETÖ sanığı 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı

ADANA HABERLERİ  | 28.04.2020 15:27 | Son Güncelleme

Adana'da FETÖ sanığı 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı

Adana'da FETÖ/PDY'ye yönelik davada "silahlı terör örgütüne" üye olma suçundan yargılanan 3 sanıktan biri, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı, diğerlerinin ise beraatine karar verildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar B.S, A.S. ve C.T. ile avukatları katıldı.

Sanık B.S. savunmasında, FETÖ üyesi olmadığını ileri sürerek "Hakkımdaki iddiaları kabul etmiyorum. ByLock programını kullanmadım. Örgütsel bir konumum yoktur. Beraatimi talep ederim." ifadesini kullandı.

Diğer sanıklar da terör örgütü üyesi olmadığını savunarak, beraatlerine karar verilmesini istedi.

Cumhuriyet savcısı ise esas hakkındaki mütalaasında, dosya kapsamındaki mevcut delil durumu dikkate alınarak sanık B.S'nin cezalandırılması, diğer sanıkların ise ''yüklenen suçun sanıklar tarafından işlendiğinin sabit olmaması" gerekçesiyle beraatlerine karar verilmesi yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme heyeti, B.S'yi, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı, diğer sanıkların ise beraatine karar verdi.

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Adana FETÖ/PDY Karar mütalaa Sanık savunması

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