YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Adana'da FETÖ sanığı 7 eski polisin yargılanmasına devam edildi

Adana'da FETÖ sanığı 7 eski polisin yargılanmasına devam edildi

ADANA HABERLERİ  | 06.11.2020 15:47 | Son Güncelleme

Adana'da FETÖ sanığı 7 eski polisin yargılanmasına devam edildi

Adana'da, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, haklarında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılan tutuksuz 7 eski polisin yargılanmasına devam edildi.

11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar H.Ş, H.G, K.F, H.M, İ.K, S.Ç. ve O.A. ile avukatları katıldı.

Duruşmada dinlenen tanıklardan M.A.B, sanıklardan H.Ş'yi tanıdığını belirterek, "H.Ş. 2012 yılında Adana'ya geldiğimde ilk tanıdığım kişilerdendir. Ben FETÖ'nün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandım. ByLock listemde H.Ş. de ByLock kullanıcısı olarak ekliydi. Bizden sorumlu olan Selim, bu program üzerinden paylaşımlar yapıyordu." ifadesini kullandı.

Diğer tanık M.K. de H.Ş. ile kentte sohbet toplantılarına katıldıklarını anlatarak, "Sohbet toplantılarını Selim adlı örgüt mensubu düzenliyordu. 2011-2015'te bu toplantılar oldu. Ben daha sonra şark görevi gereği Adana'dan ayrılmıştım." dedi.

Sanık H.Ş. savunmasında, FETÖ/PDY üyesi olmadığını ileri sürerek, "Örgütsel bir konumum yoktur. FETÖ'ye himmet adı altında para yardımında bulunmadım. Sohbet toplantılarına katıldığım yönündeki tanık beyanları gerçek değildir. Beraatimi talep ederim." iddiasında bulundu.

Diğer sanıklar da beraatlerine karar verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık K.F'nin dosyasının ayrılmasına ve diğer sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Koronavirüsü yenen Tuvana Türkay: Ciğerimde hasar bıraktı Koronavirüsü yenen Tuvana Türkay: Ciğerimde hasar bıraktı
Balık tutarken elektriğin akımına kapıldıBalık tutarken elektriğin akımına kapıldı
En Çok Okunan Yerel Haberler
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
Tuncelili Kıbrıs Gazisi, son yolculuğuna uğurlandı
Tuncelili Kıbrıs Gazisi, son yolculuğuna uğurlandı
Sümbül Dağı karla kaplandı
Sümbül Dağı karla kaplandı
Yeni stadyum için proje ihalesi yapıldı
Yeni stadyum için proje ihalesi yapıldı
İhsaniyeliler İzmir için tek yürek oldu
İhsaniyeliler İzmir için tek yürek oldu
Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde bir apartman karantinaya alındı
Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde bir apartman karantinaya alındı

Adana Namaz Vakitleri 6 Kasım Cuma

İmsak
05:40
Sabah
07:01
Öğle
12:27
İkindi
15:19
Akşam
17:44
Yatsı
19:00

Adana Nöbetçi Eczaneler 6 Kasım Cuma

Akdağ Eczanesi
Seyhan
Arzum Eczanesi
Seyhan
Doğa Eczanesi
Seyhan
Gonca Eczanesi
Seyhan
Numune Şifa Eczanesi
Seyhan
Özkurt Eczanesi
Seyhan
Sunam Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Şehidin kardeşine kız istedi
Şehidin kardeşine kız istedi
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Zihni Aldırmaz Houston’da Türk Okullarını Gezdi
Zihni Aldırmaz Houston’da Türk Okullarını Gezdi
ADSİAD ailesinin şampiyonlarına ödül
ADSİAD ailesinin şampiyonlarına ödül
16 yaşında geneleve gitti, hayatı karardı
16 yaşında geneleve gitti, hayatı karardı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.