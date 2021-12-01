YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Adana'da FETÖ sanığı binbaşıya 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi

Adana'da FETÖ sanığı binbaşıya 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi

01.12.2021 14:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da FETÖ sanığı binbaşıya 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem imamları" ile haberleştiği iddiasıyla yargılanan binbaşı, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık M.G. ve avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığında binbaşı rütbesinde görev yaparken FETÖ'nün Numan kod adlı "mahrem imamı" ile ankesörlü hatlar ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle irtibat kurduğunun belirlendiğini belirterek, M.G'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Sanık M.G, savunmasında, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

"Mahrem imamlarla irtibatım yoktur." diyen M.G, beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Altının yerini o alacak! Bulunmaz nimet: Artık düğünlerde takılacakAltının yerini o alacak! Bulunmaz nimet: Artık düğünlerde takılacak
Tavan arasında unutulmuştu, 100 yıl sonra ortaya çıktı! Tavan arasında unutulmuştu, 100 yıl sonra ortaya çıktı!
Adana'da tartıştığı kişi tarafından bıçaklanan yaralı hastaneye kaldırıldıAdana'da tartıştığı kişi tarafından bıçaklanan yaralı hastaneye kaldırıldı
Anahtar Kelimeler:
fetö Adana

Adana Namaz Vakitleri 2 Aralık Perşembe

İmsak
06:02
Sabah
07:27
Öğle
12:33
İkindi
15:08
Akşam
17:29
Yatsı
18:49

Adana Nöbetçi Eczaneler 2 Aralık Perşembe

Acar Plus Eczanesi
Seyhan
Yalakı Eczanesi
Seyhan
Aydın Akgöllü Eczanesi
Seyhan
Hilal Eczanesi
Seyhan
Toprak Eczanesi
Seyhan
Ezgi Eczanesi
Seyhan
Tambay Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster
Adana ECZANELER
Adana ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Eski Mardin Milletvekili Nehrozoğlu, Mardin'de defnedildi

Eski Mardin Milletvekili Nehrozoğlu, Mardin'de defnedildi

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun'dan, "Mansur Yavaş" açıklaması:

CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun'dan, "Mansur Yavaş" açıklaması:

Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu'nun ikinci dönemi iki kupayla tamamlanıyor

Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu'nun ikinci dönemi iki kupayla tamamlanıyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.