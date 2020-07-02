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Adana'da FETÖ sanığı eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası

ADANA HABERLERİ  | 02.07.2020 11:50 | Son Güncelleme

Adana'da FETÖ sanığı eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası

Adana'da, FETÖ/PDY'nin "mahrem imamları" ile ankesörlü hatlar ve büfe telefonlarından haberleştiği iddiasıyla yargılanan eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, meslekten ihraç edilen tutuksuz sanık S.U. ve avukatı katıldı.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık, FETÖ/PDY'nin "mahrem imamları" ile ankesörlü hatlar ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleşmediğini öne sürdü.

Terör örgütü üyesi olmadığını savunan S.U, "Örgütsel bir konumum bulunmamaktadır. ByLock programını yüklemedim ve kullanmadım. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatime karar verilmesini talep ederim." ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet savcısı, mütalaasında, sanığın üzerine atılı "terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasına karar verilmesi yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme heyeti, sanık S.U'yu "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.

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