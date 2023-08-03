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Adana'da FETÖ sanığı eski emniyet müdürünün 15 yıla kadar hapsi istendi

03.08.2023 11:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu öne sürülen eski 3. sınıf emniyet müdürü hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

FETÖ mensubu olduğu gerekçesiyle açığa alınan ve ilerleyen süreçte resen emekli edilen eski 3. sınıf emniyet müdürü tutuksuz A.A. hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası talebiyle hazırlanan iddianame, Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, hakkında FETÖ soruşturması yürütülen tanık M.S'nin, "Adana'da görev yaptığım süre zarfından FETÖ'nün sohbet toplantılarına katıldım. Burada A.A'nın da içinde bulunduğu bir sohbet grubumuz vardı. Dönüşümlü bir şekilde evlerimizde toplantı yapılıyordu. Sohbet toplantılarında örgüt elebaşının kitapları okunurdu." şeklindeki ifadesine yer verildi.

Sanığın Polis Akademisi eğitiminden sonra Aydın'daki polis okulunda görev yaptığı, burada örgütün mahrem emniyet yapılanmasında yer aldığı ve rütbeli emniyet mensuplarını FETÖ'nün "ofis" olarak isimlendirdiği evlere yönlendirdiği iddianamede anlatıldı.

İddianamede, sanığın 2003-2015'te de Adana'da FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanmasında bulunduğu, örgüt elebaşının talimatı sonrasında Bank Asya hesabında olağan dışı artış yaşandığı ve FETÖ'ye bağlılığını devam ettirdiği belirtilerek, A.A'nın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapsi istendi.

Sanık A.A. ise iddianamedeki ifadesinde suçlamaları kabul etmedi.

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