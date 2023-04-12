YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Adana'da FETÖ sanığı eski hakime 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi

Adana'da FETÖ sanığı eski hakime 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi

12.04.2023 10:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik davada "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılanan eski hakim, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, meslekten ihraç edilen tutuksuz sanık A.Ç'nin avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı, mütalaasında, sanığın örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğunu, öğrencilik yıllarında FETÖ'ye ait "hakim-savcı sınav çalışma evleri" ve staj evlerinde kaldığının belirlendiğini belirtti.

Ayrıca savcı, sanık hakkında teşhise dayalı somut ve tutarlı tanık beyanlarının bulunduğunu, FETÖ üyeleriyle birçok kez görüşme yaptığının belirlendiğini ifade ederek, A.Ç'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanığın avukatı ise müvekkili hakkındaki suçlamayı reddederek, beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdığı sanık hakkında tutuklanmak üzere yakalama emri çıkarılmasına karar verdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çukurovalı çocuklar, Hatay’daki depremzede arkadaşlarına oyuncak gönderdiÇukurovalı çocuklar, Hatay’daki depremzede arkadaşlarına oyuncak gönderdi
Adana'da üzerine kaya düşen otomobilde ölen 4 öğretmen sınıflarında anıldıAdana'da üzerine kaya düşen otomobilde ölen 4 öğretmen sınıflarında anıldı
Elazığ’da trafik kazası: 2 yaralıElazığ’da trafik kazası: 2 yaralı
Anahtar Kelimeler:
fetö Adana hapis cezası

Adana Namaz Vakitleri 12 Nisan Çarşamba

İmsak
04:39
Sabah
06:03
Öğle
12:45
İkindi
16:23
Akşam
19:17
Yatsı
20:35

Adana Nöbetçi Eczaneler12 Nisan Çarşamba

Eren eczanesi
Seyhan
Nar eczanesi
Saricam
Şahin eczanesi
Pozanti
Altinoluk eczanesi
Ceyhan
Deva eczanesi
Saimbeyli
Demircioğlu eczanesi
Tufanbeyli
Gökçen eczanesi
Cukurova
Tümünü Göster
Adana ECZANELER
Adana ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çocuğunun biyolojik babası olmadığını öğrendi! Eşiyle yüzleştiği anları...

Çocuğunun biyolojik babası olmadığını öğrendi! Eşiyle yüzleştiği anları...

Çöp kovasının küfür ettiğini iddia etti! Çöp kovasıyla kavga etti

Çöp kovasının küfür ettiğini iddia etti! Çöp kovasıyla kavga etti

Ömür boyu garantili! İçeceklerinizden aldığınız keyfi artıracak Stanley termoslar

Ömür boyu garantili! İçeceklerinizden aldığınız keyfi artıracak Stanley termoslar

Kıyafeti yüzünden sokak ortasında polisler tarafından durduruldu

Kıyafeti yüzünden sokak ortasında polisler tarafından durduruldu

Küçük çocuğu önce dudağından öptü sonra “Dilimi em” dedi

Küçük çocuğu önce dudağından öptü sonra “Dilimi em” dedi

Zamanı takip etmenin en şık yolu! Ünlü saat markalarındaki fırsatları keşfedin

Zamanı takip etmenin en şık yolu! Ünlü saat markalarındaki fırsatları keşfedin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.