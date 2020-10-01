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Adana'da FETÖ sanığı eski öğretim görevlisine 6 yıl 3 ay hapis cezası

ADANA HABERLERİ  | 01.10.2020 14:51 | Son Güncelleme

Adana'da FETÖ sanığı eski öğretim görevlisine 6 yıl 3 ay hapis cezası

Adana'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklu yargılanan eski öğretim görevlisi sanık, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık S.M. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanığın ByLock kullanıcısı olduğunu ve örgüt elebaşının talimatı sonrası Bank Asya'ya para yatırdığını belirterek, S.M'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Sanık S.M. savunmasında, terör örgütü üyesi olmadığını ve ByLock kullanmadığını ileri sürdü.

Mütalaayı kabul etmediğini belirten S.M, "FETÖ'nün mahrem imamları ile bağlantım yoktur. Tahliyeme ve beraatime karar verilmesini talep ederim." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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