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Adana'da FETÖ sanığı eski öğretmene 6 yıl 3 ay hapis cezası

23.02.2022 15:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da FETÖ sanığı eski öğretmene 6 yıl 3 ay hapis cezası

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik davada yargılanan eski öğretmen, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, meslekten ihraç edilen tutuksuz sanık Z.Ö. ve avukatı katıldı.

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, Z.Ö'nün ByLock kullandığının belirlendiğini ve hakkında FETÖ üyeliğinden adli işlem yapılan kişilerle HTS kaydı tespit edildiğini, örgüt elebaşının talimatı sonrası da Bank Asya hesabında olağan dışı artış yaşandığını belirtti.

Savcı, sanığın örgütün sohbet toplantılarına katıldığını ve FETÖ ile irtibat ve iltisakı gerekçesiyle kapatılan dernekte üyelik kaydının bulunduğunu bildirerek, Z.Ö'nün "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık Z.Ö, savunmasında, mütalaayı kabul etmediğini belirtti.

FETÖ üyesi olmadığını ileri süren Z.Ö, "Hakkımdaki ByLock tespitini kabul etmiyorum. Örgüte finansal destekte bulunmadım. Beraatime karar verilmesini talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.

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